ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sürücünün çarpıp kaçtığı yaralı köpeği veterinere götürdü

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:35

KİLİS (AA) - Kilis'te otomobil sürücüsünün çarpıp kaçtığı yaralı köpek, güvenlik görevlisi tarafından veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Şehit Sakıp Mahallesi Sebze Hali mevkisinde otomobil sürücüsü, sokak köpeğine çarparak kaçtı.

Bu sırada, motosikletiyle seyir halindeki İbrahim Halil Dağlıoğlu, yaralı köpeği Adnan Menderes Bulvarı'ndaki veterinere götürdü.

Köpeği müdahalenin ardından Kilis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Dağlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis Devlet Hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, insan ve hayvan ayrımı gözetmeksizin bütün canlılara kıymet verilmesi gerektiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
Sınırda Sesler 7 Aralık Üniversitesinde Şiir Şair Buluşması etkinliği
YEREL

SINIRDA SESLER 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİNDE ŞİİR ŞAİR BULUŞMASI ETKİNLİĞİ
BM muhabirleri Kilis'te
YEREL

BM MUHABİRLERİ KİLİS'TE
83 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
YEREL

83 YAŞINDA KUR'AN-I KERİM OKUMAYI ÖĞRENDİ
İşitme engelli Suriyeliler tedavi ediliyor
YEREL

İŞİTME ENGELLİ SURİYELİLER TEDAVİ EDİLİYOR
Edebiyatın medyayla imtihanı paneli
YEREL

EDEBİYATIN MEDYAYLA İMTİHANI PANELİ
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Kilis'te yoğun sis
YEREL

KİLİS'TE YOĞUN SİS
&quot;Sınırda Sesler, Şiir ve Şair Buluşması&quot; programı
YEREL

"SINIRDA SESLER, ŞİİR VE ŞAİR BULUŞMASI" PROGRAMI
EN ÇOK OKUNANLAR
İki kardeş karşı karşıya kalıyor
TELEVİZYON

ECE VE YASİN, KENDİLERİNİ BİR ANDA KABUSUN İÇİNDE BULUYOR

 1
  • 2 Beyoğlu'ndaki korkunç cinayette '2 dakika' detayı!
  • 3 Muntari'ye iyi haber
  • 4 Deniz, Raşel'in sırrını öğreniyor!