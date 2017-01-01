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FETÖ şüphelisi savcıya gözaltı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:51

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 107 hakim ve savcı arasında bulunan, Malatya'da görevli cumhuriyet savcısı V.E'nin evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramanın ardından, savcı V.E. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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