ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MÜSİAD 96. Genel İdare Kurulu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:56

BURSA (AA) - MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin geleceğine inandıklarını belirterek, "Ülkemizin potansiyelinin farkındayız. Milletimizin bütün zorlukları yeneceğine inanıyoruz ama bunun da altyapısının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

İnegöl ilçesindeki otelde gerçekleştirilen 96'ncı Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısında konuşan Olpak, geleceğe olumlu baktıklarını söyledi.

Olpak, huzur ortamının olmadığı yerde yatırımın da büyümenin de olmadığını belirterek, "Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Ülkemizin potansiyelinin farkındayız. Milletimizin bütün zorlukları yeneceğine inanıyoruz ama bunun da altyapısının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir süreç içerisinde bakıldığında referandumun bundan sonraki sürecinin siyasetin yapması gereken adımları ve iş dünyasının kendisini buna uydurması gereken adımları olacak. Siyaset tarafından bakıldığında sevgili vekilim Hüseyin Şahin ve arkadaşlarını bugüne kadar olduğu gibi yoğun bir mesai süreci bekliyor." diye konuştu.

Olpak, ülkede referandum sonrası sürece de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Referandum süreciyle alakalı uyum yasaları var. Uluslararası ilişkilerde atılması gereken adımlar var. Herkesin merakla beklediği kamu personel rejimiyle ilgili kısımlar var. Muhtemeldir ki Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklikler var ve bütün bunların ilerisinde bu çalışmaların bizim hayatımıza yansımaları var çünkü ekonomi, iş dünyasının en temel başlıklarından bir tanesi. İnşallah tüm bu süreçleri güzel bir şekilde atlatacağız. Bundan sonra en azından şu anda görebildiğimiz kadarıyla 2019 yılının kasımına kadar 2,5 yıllık seçimsiz dönemde işlerimize ve hayatımıza odaklanmak istiyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Şehreküstü Camii'nde Kur'an-ı kerim ziyafeti
YEREL

ŞEHREKÜSTÜ CAMİİ'NDE KUR'AN-I KERİM ZİYAFETİ
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU
Spor Şenlikleri'nde oryantiring ve model uçak heyecanı
YEREL

SPOR ŞENLİKLERİ'NDE ORYANTİRİNG VE MODEL UÇAK HEYECANI
56. Uluslararası Bursa Festivali
YEREL

56. ULUSLARARASI BURSA FESTİVALİ
&quot;Chughtai Sanat Ödülleri 2017&quot;
YEREL

"CHUGHTAİ SANAT ÖDÜLLERİ 2017"
Büyükbalıklı'ya Kadın ve Çocuk Akademisi
YEREL

BÜYÜKBALIKLI'YA KADIN VE ÇOCUK AKADEMİSİ
Miniklerden Tatlıoğlu'na teşekkür ziyareti
YEREL

MİNİKLERDEN TATLIOĞLU'NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Eruhlu çocukların keyfine diyecek yok
YEREL

ERUHLU ÇOCUKLARIN KEYFİNE DİYECEK YOK
Karadavut Hazretleri anıldı
YEREL

KARADAVUT HAZRETLERİ ANILDI
Bursa Festivali'nde 56. yıl coşkusu
YEREL

BURSA FESTİVALİ'NDE 56. YIL COŞKUSU
BUSKİ'den ileri teknoloji uygulamaları
YEREL

BUSKİ'DEN İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
&quot;THY Bursa Bilim Şenliği&quot;nde rekor denemesi
YEREL

"THY BURSA BİLİM ŞENLİĞİ"NDE REKOR DENEMESİ
Dündar: &quot;5 bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz&quot;
YEREL

DÜNDAR: "5 BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ"
&quot;Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri&quot;
YEREL

"PAYİTAHT ÇARŞI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ"
OSMEK'le web dünyasını öğreniyorlar
YEREL

OSMEK'LE WEB DÜNYASINI ÖĞRENİYORLAR
Sokak Hayvanları Refahı Kongresi Nilüfer'de yapılacak
YEREL

SOKAK HAYVANLARI REFAHI KONGRESİ NİLÜFER'DE YAPILACAK
Ellerine fırça alan protokol mensupları binaları boyadı
YEREL

ELLERİNE FIRÇA ALAN PROTOKOL MENSUPLARI BİNALARI BOYADI
&quot;Huzurlu sahneler&quot;
YEREL

"HUZURLU SAHNELER"
Osmangazi'de su kesintisi
YEREL

OSMANGAZİ'DE SU KESİNTİSİ
Bursa'da 300'e yakın firma Rusya ile ticaret yapıyor
YEREL

BURSA'DA 300'E YAKIN FİRMA RUSYA İLE TİCARET YAPIYOR
Nilüfer'de çocuklar kendi sokaklarını tasarladı
YEREL

NİLÜFER'DE ÇOCUKLAR KENDİ SOKAKLARINI TASARLADI
Sınıfta kız arakadaşını öldürüp intihar girişiminde bulundu
YEREL

SINIFTA KIZ ARAKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da DHKP-C baskını!
GÜNDEM

DHKP-C'NİN EN ÜST DÜZEY İSMİ İSTANBUL'DA ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ!

 1
  • 2 Beyoğlu'ndaki korkunç cinayette '2 dakika' detayı!
  • 3 Şenlikte korku dolu anlar! 40 kişi içindeyken alev aldı
  • 4 Trump'a ikinci şok! Çekildi...