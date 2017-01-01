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BURSA (AA) - MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin geleceğine inandıklarını belirterek, "Ülkemizin potansiyelinin farkındayız. Milletimizin bütün zorlukları yeneceğine inanıyoruz ama bunun da altyapısının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

İnegöl ilçesindeki otelde gerçekleştirilen 96'ncı Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısında konuşan Olpak, geleceğe olumlu baktıklarını söyledi.

Olpak, huzur ortamının olmadığı yerde yatırımın da büyümenin de olmadığını belirterek, "Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Ülkemizin potansiyelinin farkındayız. Milletimizin bütün zorlukları yeneceğine inanıyoruz ama bunun da altyapısının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir süreç içerisinde bakıldığında referandumun bundan sonraki sürecinin siyasetin yapması gereken adımları ve iş dünyasının kendisini buna uydurması gereken adımları olacak. Siyaset tarafından bakıldığında sevgili vekilim Hüseyin Şahin ve arkadaşlarını bugüne kadar olduğu gibi yoğun bir mesai süreci bekliyor." diye konuştu.

Olpak, ülkede referandum sonrası sürece de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Referandum süreciyle alakalı uyum yasaları var. Uluslararası ilişkilerde atılması gereken adımlar var. Herkesin merakla beklediği kamu personel rejimiyle ilgili kısımlar var. Muhtemeldir ki Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklikler var ve bütün bunların ilerisinde bu çalışmaların bizim hayatımıza yansımaları var çünkü ekonomi, iş dünyasının en temel başlıklarından bir tanesi. İnşallah tüm bu süreçleri güzel bir şekilde atlatacağız. Bundan sonra en azından şu anda görebildiğimiz kadarıyla 2019 yılının kasımına kadar 2,5 yıllık seçimsiz dönemde işlerimize ve hayatımıza odaklanmak istiyoruz."

