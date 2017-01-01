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Kavga ettiği yeğenini öldürdüğü iddiası

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 02:18

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde amcası tarafından kavga sırasında tüfekle vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akbalık Mahallesi'nde İdris Kar (38) ile amcası arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kar'a, 79 yaşındaki amcası tarafından av tüfeğiyle ateş edildiği öne sürüldü.

Ağır yaralanan İdris Kar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olaydan sonra kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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