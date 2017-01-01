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Çanakkale gezisine giderken kaza geçirdiler

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 04:25
Çanakkale gezisine giderken kaza geçirdiler

BOLU (AA) - TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Çanakkale gezisi için Çankırı'dan yola çıkan grubu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Başkara idaresindeki 18 LC 956 plakalı midibüs, TEM Otoyolu'nun Bolu kesimi Yumrukaya mevkisinde yol yapım çalışması olan bölümde bariyere çarparak yana devrildi.

Kazada araçtaki 27 yolcudan İmran, Döndü ve Meliha Sert, Sündüs ve İdris Güler, Arif ve Sevim Çiçek, Remziye ve Şerife Harmancı, İsmail ve Fatma Codura, Mustafa ve Susam Kaya, Zeliha ve Osman Yaman ile İsmail Arıkan, Merve Yörük, Naime Mülayim, Memnune Demirbaş, Halil Kayabaşı, Şengül Şahin, Satı Arslan ve Sakine Keçeli yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bolu'daki bazı hastanelere kaldırıldı.

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