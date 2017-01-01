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Romanlar Tunca Nehri kıyısında eğlendi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 06:38
Romanlar Tunca Nehri kıyısında eğlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Romanlar, Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kapsamında gelenekleri gereği şafak sökmeden Tunca Nehri kıyısında bir araya geldi.

Kakava ateşinin dün Sarayiçi'nde yakılmasıyla başlayan Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, sabaha karşı Tunca Nehri kenarında sürdü.

Genç kızların gelinlikle başı çektiği gruplar halinde dans ederek nehir kenarına gelen Romanlar, dans konusundaki maharetlerini sergiledi.

Büyük ilgi gören kutlamalara katılan kent sakinleri ve turistler, dans eden Romanlara eşlik etti.

"Arınma ve sağlıklı olma" inanışı gereği katılımcıların bazıları nehre iple sarkıttıkları kovayla çektikleri suyla yüzlerini yıkadı. Bir başka bolluk ve bereket inanışı gereği de alandan ayrılanlar evlerinin kapısına asmak için ağaçlardan dal kopardı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Tunca Nehri'ne, "Barış, Sağlık, Bereket, Kardeşlik" yazan çiçeği bıraktı.

Şenlik, çeşitli etkinliklerle akşama kadar sürecek.

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