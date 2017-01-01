Hıdırellez dilekleri denizle buluştu

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ANTALYA (AA) - "Baharın habercisi" kabul edilen Hıdırellez kutlamaları kapsamında Antalya'da vatandaşlar, dileklerini yazıp çizdikleri kağıtları denize attı.

Her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez coşkusuna ortak olmak isteyen turistler de güneş doğmadan Konyaaltı Sahili'ne geldi. Yanlarında getirdikleri dilek kağıtlarını denize bırakan vatandaşlar dua etti. Sahilde oturan bazı kişiler ise Kur'an-ı Kerim okuyup güneşin doğmasını bekledi.

Güneş doğuncaya kadar kağıtlara yazıp çizdikleri dileklerini, topladıkları çakıl taşları ve zeytin dallarını denize atanlardan bazıları, gün doğumu eşliğinde kumsalda kahvaltı yaptı.

Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden Medine Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hıdırellez kutlaması için buluştuklarını söyledi.

Dileklerini yazdıkları kağıtları ayrıca gül ağacına da bağladıklarını belirten Özpınar, "Çocuklarımızın da bu güzel günü yaşamalarını istedik. Birlikte dileklerimizi denize attık, dua ettik. Bu inanca sahip olan herkesin Hıdırellez bayramını kutluyorum. İnşallah hepimizin duaları kabul olur, bizim ve ülkemiz için güzel günler bizi bekler." diye konuştu.

Öte yandan, Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Kaleiçi Yat Limanı'ndan tekne gezisine katılanlar da Hıdırellez dileklerini denize bıraktı.