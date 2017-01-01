Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

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ANTALYA (AA) - Isparta il geneli ve Burdur'un doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de bugün havanın parçalı çok bulutlu olması, öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın sahil kesimi hariç bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Yağışların Isparta il geneli ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise ise güney yönlerden orta, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.