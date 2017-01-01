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MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:09

BURSA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesine ilişkin, "Burada Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanının karşılıklı iyi niyeti ortaya konulmuş durumda. Elbette o uçak krizinden önceki sürece henüz tam olarak ulaşabilmiş, o seviyeyi yakalayabilmiş değiliz. İlişkilerde, o hızın yakalanmasını arzu ediyoruz." dedi.

Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soçi'de yapılan görüşmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Görüşmelerin ardından Suriye noktasında beklentileri karşılamaya yönelik daha olumlu adımlar atıldığını belirten Olpak, "Ticari boyutu da 3 ana başlıkta değerlendirmek lazım; ihracat, ithalat, bizim buradaki yatırımcılarımızın Rusya'da yaptıkları projeler, bir de turizm boyutu. Bu açıdan da bakıldığında daha fazla gıda maddesi, domates üzerine konuşulmakla birlikte genelde bakıldığında olumlu gelişmelerin olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Olpak, "Burada Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanının karşılıklı iyi niyeti ortaya konulmuş durumda. Elbette o uçak krizinden önceki sürece henüz tam olarak ulaşabilmiş, o seviyeyi yakalayabilmiş değiliz. İlişkilerde, o hızın yakalanmasını arzu ediyoruz. Bundan sonraki süreçte alt kademelerdeki bürokrasinin de buna ayak uydurmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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