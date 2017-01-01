Hafif ticari araç şarampole devrildi: 8 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
Uğur Kılıçaslan (31) yönetimindeki 48 DP 590 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Nevşehir karayolunun 6. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Kılıçaslan ile araçtaki aynı aileden Emel (19), Songül (25 ), Tuncay (28), Aytaç (1), Muhammed (3), Ali (2) ve Hilal Kılıçaslan (1) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.