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Mardin'de FETÖ soruşturması

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:02

MARDİN (AA) - Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 2 hakim gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında dünkü ihraç listesinde bulunan Mardin 1. Ağır Ceza Hakimi Kinyas A. ve Kızıltepe 2. Asliye Ceza Hakimi Gülşah G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mardin ve Kızıltepe ilçesinde gözaltına alınan şüphelilerin Mardin ve Kızıltepe adliye lojmanlarındaki evleri, iş yerlerindeki odaları arandı, ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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