Van'da Hıdırellez kutlaması

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VAN (AA) - Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşup dilekleri gerçekleştirdikleri gün olduğuna inanılan Hıdırellez, Van'da kutlanıyor.

Kent merkezinden geçen Akköprü Deresi'nin kıyısını gece saatlerinden itibaren dolduran vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan ve sabahın ilk ışıklarına kadar çevresindekilerle konuşmadan mum yakıp dua edenler, tuttukları dilekleri de taş ve odun parçaları ile dere kenarına çizdi.

Dileklerinin kabul olması için dere üzerindeki köprüden 7 kez geçen vatandaşların, dere kenarını aydınlatan mumlarla birlikte taş, odun ve bez parçalarıyla beşik, bebek, gelinlik, ev ve araba çizmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Latife Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiğini belirterek, "20 yıldır Hıdırellez kutlaması için Akköprü'ye geliyorum. Çocuklarımın sıkıntılarının giderilmesi için de dilek diledim." dedi.

Aydın Adıyan ise bu gecede Hızır ve İlyas peygamberlerin, ihtiyacı olanların yardımına koştuğuna inanıldığını ifade etti.

İnsanların akan bir dereye Allah'a ulaşması için dileklerini atıp dua ettiklerini belirten Adıyan, "Kimin neye ihtiyacı varsa o yönde dileklerde bulunurlar. Evlenmek isteyen gelinlik ve damatlık, çocuğu olmayanlar beşik ve bebek, evi olmayanlar ev, arabası olmayanlar araba, bebek isteyenler beşik yapar veya resim çizer." dedi.

Adıyan, kendisinin de kente daha fazla huzurun gelmesi için dilekte bulunduğunu söyledi.



