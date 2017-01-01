ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da Hıdırellez kutlaması

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:08

VAN (AA) - Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşup dilekleri gerçekleştirdikleri gün olduğuna inanılan Hıdırellez, Van'da kutlanıyor.

Kent merkezinden geçen Akköprü Deresi'nin kıyısını gece saatlerinden itibaren dolduran vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan ve sabahın ilk ışıklarına kadar çevresindekilerle konuşmadan mum yakıp dua edenler, tuttukları dilekleri de taş ve odun parçaları ile dere kenarına çizdi.

Dileklerinin kabul olması için dere üzerindeki köprüden 7 kez geçen vatandaşların, dere kenarını aydınlatan mumlarla birlikte taş, odun ve bez parçalarıyla beşik, bebek, gelinlik, ev ve araba çizmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Latife Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiğini belirterek, "20 yıldır Hıdırellez kutlaması için Akköprü'ye geliyorum. Çocuklarımın sıkıntılarının giderilmesi için de dilek diledim." dedi.

Aydın Adıyan ise bu gecede Hızır ve İlyas peygamberlerin, ihtiyacı olanların yardımına koştuğuna inanıldığını ifade etti.

İnsanların akan bir dereye Allah'a ulaşması için dileklerini atıp dua ettiklerini belirten Adıyan, "Kimin neye ihtiyacı varsa o yönde dileklerde bulunurlar. Evlenmek isteyen gelinlik ve damatlık, çocuğu olmayanlar beşik ve bebek, evi olmayanlar ev, arabası olmayanlar araba, bebek isteyenler beşik yapar veya resim çizer." dedi.

Adıyan, kendisinin de kente daha fazla huzurun gelmesi için dilekte bulunduğunu söyledi.


İLGİLİ HABERLER
Erciş'te Hazreti Ömer Camisi hizmete açıldı
YEREL

ERCİŞ'TE HAZRETİ ÖMER CAMİSİ HİZMETE AÇILDI
Erciş'te TÜBİTAK Bilim Fuarı Şenliği
YEREL

ERCİŞ'TE TÜBİTAK BİLİM FUARI ŞENLİĞİ
Öğrencilerin &quot;İnci kefali nöbeti&quot;
YEREL

ÖĞRENCİLERİN "İNCİ KEFALİ NÖBETİ"
Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Arvas, toprağa verildi
YEREL

KIRIKKALE'DE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ARVAS, TOPRAĞA VERİLDİ
Ressamlar Sanat Sokağı'nda buluştu
YEREL

RESSAMLAR SANAT SOKAĞI'NDA BULUŞTU
Miniklerden 'İnci Kefali' mesajı
YEREL

MİNİKLERDEN 'İNCİ KEFALİ' MESAJI
Van'da 'afet bilinci ve yangın' tatbikatı
YEREL

VAN'DA 'AFET BİLİNCİ VE YANGIN' TATBİKATI
Van'da resim çalıştayı
YEREL

VAN'DA RESİM ÇALIŞTAYI
Gevaş'ta umre ödüllü siyer sınavı
YEREL

GEVAŞ'TA UMRE ÖDÜLLÜ SİYER SINAVI
Erdurur anısına futbol turnuvası
YEREL

ERDURUR ANISINA FUTBOL TURNUVASI
Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul Bahçesaray'da
YEREL

EĞİTİMCİ-YAZAR DOÇ. DR. HALİT ERTUĞRUL BAHÇESARAY'DA
Kayatürk'ten Mustafa Yalçın'a ziyaret
YEREL

KAYATÜRK'TEN MUSTAFA YALÇIN'A ZİYARET
Emekli öğretmenlerden eğitime destek
YEREL

EMEKLİ ÖĞRETMENLERDEN EĞİTİME DESTEK
Van'da 'Engelsiz Tatlar' etkinliği
YEREL

VAN'DA 'ENGELSİZ TATLAR' ETKİNLİĞİ
Rehber öğretmenlere &quot;Tercih Bilgilendirme&quot; semineri
YEREL

REHBER ÖĞRETMENLERE "TERCİH BİLGİLENDİRME" SEMİNERİ
Van'da 2. ASKOM Bölge Toplantısı
YEREL

VAN'DA 2. ASKOM BÖLGE TOPLANTISI
Çaldıran'da hijyen seferberliği
YEREL

ÇALDIRAN'DA HİJYEN SEFERBERLİĞİ
Van'da fuhuş operasyonu
YEREL

VAN'DA FUHUŞ OPERASYONU
AK Parti'den Genel Başkan Yardımcı Adli'ye ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN GENEL BAŞKAN YARDIMCI ADLİ'YE ZİYARET
Anaokulu öğrencilerinden muhteşem gösteri
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN MUHTEŞEM GÖSTERİ
Van'da 210 litre asit anhidrit ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 210 LİTRE ASİT ANHİDRİT ELE GEÇİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu'ndaki korkunç cinayet 2 dakikada işlenmiş
GÜNDEM

BEYOĞLU'NDAKİ KORKUNÇ CİNAYETTE '2 DAKİKA' DETAYI!

 1
  • 2 DHKP/C üyesi polisle girdiği çatışmada öldürüldü
  • 3 Öğretmen Şengül çığlıklar arasında yere çakıldı!
  • 4 Trump'a ikinci şok! Çekildi...