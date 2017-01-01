Marmaris'te FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde, daha önce meslekten ihraç edilen memur gözaltına alındı.
Marmaris'te FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, Marmaris Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde memurken meslekten ihraç edilen A.A'yı (40) gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
A.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.