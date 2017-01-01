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Estetik yaptığı iddia edilen kuaför hırsızlıktan hükümlü çıktı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:53

ADANA (AA) - Adana'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlara dudak dolgusu yaptığı iddia edilen kuaför Soner Gülnaz, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası olduğunun belirlenmesinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlara estetik işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner Gülnaz'ın bir marketten yaklaşık 5 yıl önce 2 şişe alkol çaldığı ve bu suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

Cezası Yargıtay tarafından onanmasına rağmen firari olduğu tespit edilen Gülnaz, Namık Kemal Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra Kürkçüler Cezaevine gönderildi.

Gülnaz'ın "hırsızlık" ve "kasten yaralama" gibi çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Soner Gülnaz'ın kendisini doktor olarak tanıtarak dudağını dolgunlaştırıldığı iddia edilen hemşire Merve Keleş, enfeksiyon kapması nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedaviye alınmıştı. Sağlık Bakanlığınca da kuaför hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

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