KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.
İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcu Merve Çoban, bronz madalya için Nailya Gataullina ile karşı karşıya geldi.
Rus rakibini 3-0 mağlup eden Merve, kadınlar kumite 61 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli sporcu Merve, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla İspanyol Lopez Maria Espinosa, Alman Anna Miggou ve Portekizli Ana Simao'yu eleyerek yarı finale yükselmişti.
Yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'e 1-0 yenilen milli sporcu altın madalya şansını kaybetmişti.