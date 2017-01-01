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Üniversite öğrencileri engellileri anlamak için yürüdü

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:16

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri, engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak için gözlerini kapatarak yürüdü.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı İlkadım Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlaması ve empati yapmaları amacıyla yurdun bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Engellilerle piknik yapan üniversite öğrencileri, daha sonra gözlerini bağlayarak özel hazırlanmış parkurda beyaz bastonla yürüdü. Öğrenciler, günlük hayatta kullandıkları aletleri de kullanarak engelli yaşamının nasıl olduğunu anlamaya çalıştı.

KYK Samsun Bölge Müdürü İsmail Hakkı İsmail Kasapoğlu, AA muhabirine, üniversite öğrencileri ile engellileri bir araya getirerek empati duygusunu geliştirmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin özellikle görme engellileri anlaması için özel bir parkur hazırladıklarını belirten Kasapoğlu, parkurda gözlerini kapatarak kısa bir yürüyüş yaptıklarını anlattı.

Gençlerin böylece hem sağlıklı bir birey olmanın anlamını hem de engellilerin sorunlarını empati yaparak öğrendiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Öğrencilere gerçek hayattan bir ders vermek istedik. Öğrencilerimizi yarına hazırlamak istiyoruz. Öğrencilerimizin toplumun her kesiminde yaşanan dertleri, sıkıntıları yaşayarak görmelerini istiyoruz" dedi.

- "Gerçekten hayatlarının çok zor olduğunu anladım"

İstatistik Bölümü öğrencisi Yasemin Karabulut, parkurda yürürken görme engelli olduğunu hayal ettiğini dile getirerek, "Çok zor. O an gözün kapalı ve her yer simsiyah, önünde ne engel var görmüyorsun, her an düşebilirsin. Sadece elinde bir bastonla yürümeye çalışıyorsun. Gerçekten hayatlarının çok zor olduğunu anladım. Birkaç dakika olsun onların yerine kendimi koyduktan sonra bundan sonraki hayatımda onlara karşı yaklaşımım daha farklı olacak." ifadesini kullandı.

Almanca Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Ayşe Çelik de yaşamlarını uygulayarak görmeleri sayesinde engellileri çok daha iyi anladığını vurgulayarak, "Onları gerçekten takdir ediyorum. Çünkü engellerine rağmen hayattan kopmamışlar. Bundan sonra engellilere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım." diye konuştu.



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