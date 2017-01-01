Yakınlarını öldüren kişinin cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde aralarında emekli Vali İsmet Metin, eşi ve kızının da olduğu 5 yakınını silahla öldürmesinin ardından intihar eden Denizhan Dener'in yakınları tarafından alınmaması nedeniyle Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen cenazesi defnedildi.

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 3 gün önce emekli Vali İsmet Metin, eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 5 yakınını silahla öldürmesinin ardından intihar eden Dener'in sevgilisi Hanım K. ile arkadaşları, cenazeyi almak için sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

İşlemlerin ardından morgdan alınan Dener'in naaşı, Seyhan Belediyesinin cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada Hanım K, yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Kabasakal Mezarlığı'na götürülen Dener'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Defin sırasında "Ne yaptın sen, ne yaptın, ben öleyim" diye feryat eden Hanım K. güçlükle sakinleştirildi.

Törene Dener'in akrabalarının katılmadığı öğrenildi.

- Olay

Kurtuluş Mahallesi'nde 3 gün önce bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Evin kapısının açılmaması üzerine savcılıktan izin alınmış, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardımıyla kapı kilidi kırılarak içeri girilmişti. Evde 6 kişinin cesetlerinin bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderilmişti.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede cesetlerin emekli Vali İsmet Metin, eşi Nurşen ve kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, halası Gönül ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduğu belirlenmişti. Nurşen Metin'in yeğeni Denizhan Dener'in kız isteme meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürülmüştü.

