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Adana'da karpuz hasadı başladı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:26

ADANA (AA) - Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığı Çukurova yöresinde, turfanda karpuz hasadına başlandı.

Yüreğir Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin erkenci karpuz üretiminin neredeyse tamamını, genel üretiminin ise yüzde 20'sini karşılayan Adana'da, ilk karpuz hasadı Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ile üreticilerin de katıldığı hasat töreninde, bu yıl Adana'da 120 bin dekar alanda karpuz üretimi yapıldığını söyledi. Tekin, Türkiye'nin toplam karpuz üretiminin yıllık 4 milyon ton civarında olduğunu, bunun yaklaşık 800 bin tonluk bölümünün Adana’da hasat edildiğini aktardı.

Tekin, karpuz hasadının tüm üreticiler için hayırlı olması temennisinde bulunarak şöyle devam etti:

"Bu yıl turfanda karpuzda verim, geçen yıllara oranla biraz düşük görünüyor. Normalde, karpuz tarlalarından ortalama dekar başına 8-10 ton gibi bir verim alınırken, bu sene 6-8 ton civarında olacak. Ham karpuz hasadına karşı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Adana Valiliğinin koordinasyonunda gerekli tedbirleri aldık. Her tarlaya geliyoruz, gerekli kontrolleri yapıyoruz. Eğer karpuz olgunlaşmışsa 'hasat edilebilir' raporu veriyoruz. Tüccar veya alıcı karpuzu götüreceği yere kadar bu raporu yanında bulundurmak zorunda. Buradaki amaç hem çiftçiyi korumak hem de karpuzu vatandaşa olgunlaşmış şekilde sunmak. Ayrıca, karpuz piyasasının bu olumsuz durumdan etkilenmesini engellemek, çiftçinin daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak."

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da sonbaharda etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle Çukurova'nın bazı kesimlerinde karpuz fidelerinin kurumasından dolayı rekoltede düşüş beklendiğini dile getirdi.

Karpuzun kilogramının şu anda tarlada 2 liradan alıcı bulduğunu anlatan Doğan, "Fideleri soğuktan kuruyan çiftçilerimizin bir kısmı tekrar ekim yapacak fide bulamadığı için ekili alanlarımız geçtiğimiz yıllara oranla daha az." dedi.

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