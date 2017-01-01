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Avrupa Karate Şampiyonası

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:37
Avrupa Karate Şampiyonası

KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kiloda Erman Eltemur, Avrupa üçüncüsü oldu.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde tatamiye çıkan milli sporcu Erman Eltemur, bronz madalya için Ruslans Sadikovs ile karşı karşıya geldi.

Letonyalı rakibini 1-0 mağlup eden Erman, erkekler kumite 75 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli Sporcu Erman, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla Rus Vitaly Vasilov, Gürcü Henri Vekua ve Karadağlı Vladimir Jovic'i eleyerek yarı finale yükselmişti.

Yarı finalde 2014'te dünya üçüncüsü olan Ukraynalı Stanislav Horuna'ya 1-0 yenilen Erman, altın madalya şansını kaybetmişti.

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