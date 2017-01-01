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Görevlendirme yapılan belediyeler

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:44

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Gönüllere köprü kurmak amacıyla çalınmadık kapı bırakmadık." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaman, yaptığı açıklamada, devletin güler yüzünü gösterme şiarıyla il ve ilçelerde yaptığı ziyaretlerde kadın, çocuk, yaşlı, genç, hasta ve engelli vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.

Amacının vatandaşların devleti her zaman yanında hissetmesi olduğunu kaydeden Yaman, "Kentimizde hemşehrilerimiz ile iç içe olmak adına durmaksızın çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kapılarını çalarak, onların dertlerine, kederlerine ve mutluluklarına ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentin sorunları hakkında vatandaşlarla hasbihal yaptıklarını aktaran Yaman, "Bir sofrada aynı yemeğe kaşık sallıyor ve kentimizin daha ileri seviyelere gitmesi adına hasbihal ediyoruz. Vatandaşlarımız da bizleri arasında görmekten dolayı her zaman mutlu olduğunu beyan ediyorlar. Onların duası bizler için her şeyden daha değerlidir. Gönüllere köprü kurmak amacıyla çalınmadık kapı bırakmadık." diye konuştu.

Her zaman için vatandaşla iç içe olmayı önemsediğini aktaran Yaman, kentin sorunlarının sona ermesi için devletin bütün imkanları ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yaman, "İlimizdeki gelişmeler herkesin malumudur. Bizler ziyaretlerimizde vatandaşlarımızdan nasıl bir şehir beklediklerini de öğreniyoruz. Bu sayede beklentilerin karşılanması adına hemen hareket ediyoruz." ifadelerini kullanarak, ortak aklın inşasını önemseyen bir yapıda vatandaşlarla bir arada olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.


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