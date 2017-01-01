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İstanbul'dan Ağrı'ya kardeşlik köprüsü

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:47
İstanbul'dan Ağrı'ya kardeşlik köprüsü

AĞRI (AA) - İstanbul'daki bir ilkokulun aldığı kıyafet ve kırtasiye malzemeleri, Ağrı'daki bir ilkokulda ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılarak "kardeşlik köprüsü" oluşturuldu.

İstanbul Sultangazi Cebeci Sultan Çiftliği İlkokulu Okul Aile Birliği, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Cemalettin Öztürk İlkokulu öğrencileri için elbise, mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi aldı.

Alınan malzemeler Cemalettin Öztürk İlkokulundaki ihtiyaç sahibi 115 öğrenciye, Vali Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk'ün katılımıyla dağıtıldı.

Vali Işın, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Oluşturulan gönül bağını daha da geliştirmek için Ağrı'dan İstanbul'a öğrenci göndereceklerini anlatan Işın, "Gitsinler, oradaki kardeşlerimiz ile bir araya gelsinler. Kardeşlik köprüleri kurulsun, gönül köprüleri kurulsun ve doğu ile batı arasında hiçbir sıkıntının olmadığını tüm Türkiye ve dünya bir kez daha görmüş olsun." dedi.

Konuk okulun öğretmenlerinden Nefize Çalışkan ise Ağrı'da kardeşlik bağlarını kurmak ve dostluk köprüsünü oluşturmak istediklerini ifade etti.

Maddi yardımdan çok manevi değerlere önem verdiklerini belirten Çalışkan, "Buradaki çocukların ve kendi öğrencilerimizin kardeşlik duygularını pekiştirmek ve paylaşmayı öğretmek için buralara geldik. Biz buradaki çocuklarla olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Valilik, Sultangazi Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir ve beraberindekiler için yemek programı düzenledi.

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