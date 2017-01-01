Edirne'de Bulgarlar kilise bayramlarını kutladı

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde kilise bayramı kutlandı.

Baharın gelişiyle kutlanan Aziz Georgi Günü'nde (kilise bayramı) Yunanistan ve Bulgaristan'dan metropolitler ve rahiplerin katılımıyla Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Kıyık semtindeki Ortodoks kilisesinde gerçekleşen ayinde, İncil'den ayetler okundu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Dimitır Zdravkov, ayinin ardından yaptığı konuşmada, Aziz Georgi'nin Bulgaristan'ın değer verilen azizleri arasında olduğunu söyledi. Edirne'de Ortodoks topluluğunun kendilerine ait dini evinin mevcut olduğunu aktaran Zdravkov, "Kilisenin kapıları, Bulgar insanının kalbi gibi açık ve inanç uyruk bakılmaksızın el uzatılmakta, empati kurulmakta, acı ve mutluluk birlikte paylaşılmaktadır." dedi.

Aziz Georgi Günü'nü en saf duygular ve inançla yad ettiklerini aktaran Zdravkov, bugünün barış ve iş birliği içerisinde tarihi, dini, kültürel ve geleneklere bağlı kalarak yaşatacaklarını kaydetti.

Ayinin ardından ikramda bulunulan kilisedeki kutlamaya, Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Kırcaali Valisi Naço Kovaçev, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev, Sveti Georgi Ortodoks Bulgar Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık, Bulgaristan Trakya Dernek Başkanı Krasimir Premyanov ile Bulgaristan ve Yunanistan'dan davetliler katıldı.







