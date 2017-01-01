Ford'un iki yeni modeli Antalya'da tanıtıldı

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ANTALYA (AA) - Ford'un, 8 ili kapsayan Kuga ve Ranger Test Sürüş Tanıtım Turu'nun Antalya ayağı başladı.



Muratpaşa kent meydanında özel olarak hazırlanan 2 parkurda katılımcılar test sürüşü yaparak, yeni Kuga ve Ranger'ın özelliklerini yakından görme imkanı buldu.

Parkurların bulunduğu açık alana kurulan, su geçişli test parkurunda, en zorlu arazi koşullarıyla kolayca başa çıkabilecek şekilde tasarlanan yeni Ford Ranger Wildtrak'ın yeteneği, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Katılımcılar, 80 santimetre derinliğe kadar suda ilerleme kabiliyeti olan Ford Ranger ile test parkurunda su geçişi, yan geçiş ve çapraz geçiş deneyimi yaşadı.

Yeni Ford Kuga için hazırlanan "smart cone" parkurunda ise katılımcılar, aracın performans ve sürüş konforunu test etti.

Etkinlik, yarın akşam 18.00'de sona erecek.



