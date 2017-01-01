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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:37
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:


ŞANLIURFA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Son dönemde ciddi başarılar elde ettik, inşallah birçok branşta başarılarla sportif anlamda yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kılıç, Şanlıurfa Valiliği ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte gençlere ve sportif tesislere son 2 yılda 1 milyon liradan fazla yatırım yaptıklarını ifade etti.

Atatürk Barajı kıyısına, bölgeye hitap edebilecek kapasitede büyük bir kamp merkezinin kurulmasının planlandığını belirten Kılıç, özellikle su sporlarına yönelik özel çalışmaların yapılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin yapılan Anayasa değişikliği oylamasına da değinen Kılıç, Türkiye'de "Evet" oylarının en yüksek çıktığı Harran ilçesinin halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kılıç, Türkiye'nin farklı branşlarda önemli başarılara imza attığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ciddi başarı gösteren güreş takımımız, altın madalya aldı, iki bronz madalyamız var. Kadınlar kategorisinde de altın madalya aldık. Bugün de grekoromen takımımız mindere çıkıyor onları da yakından takip ediyoruz. Eskrim ve bilardo da önemli bir başarı elde ettik. Karatede de devam eden Avrupa Şampiyonası var, orada da milli takımlarımız büyük başarıların peşinde. Önümüzde İslam Oyunları var, kardeşlerimiz hazırlık içerisindeler. Yelkencilerimiz de güzel başarılar elde etti. Son dönemde ciddi başarılar elde ettik, inşallah birçok branşta başarılarla sportif anlamda yolumuza devam edeceğiz."

Vali Güngör Azim Tuna da ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Bakan Kılıç'a, Balıklıgöl tablosu hediye etti.

Ziyarete TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin de eşlik etti.

Bu arada Bakan Kılıç, tarihi Balıklıgöl yerleşkesini de ziyaret ederek, balıklara yem attı.

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