Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

AYDIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Türkiye genelinde yapılan operasyon çerçevesinde Aydın'da gözaltına alınanlardan 15'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 81 ilde örgütün "mahrem imamları"na yönelik operasyon kapsamında Aydın'da gözaltına alınan 24 kişiden işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.
Şüphelilerin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi. Diğer 9 kişinin ifadelerinin sürdüğü belirtildi.
Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında, Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 kişi gözaltına alınmıştı.