Sinop merkezli suç örgütü operasyonu

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SİNOP (AA) - Sinop merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurma iddiasıyla gözaltına alınan 28 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından, 4'ü ise mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu arada hakkında yakalama kararı verilen 34 zanlıdan 2'sinin daha önce işledikleri suçlar nedeniyle cezaevinde bulundukları, 4 zanlının ise firari olduğu öğrenildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop, Çorum, Kırklareli, Tekirdağ, Yozgat, İstanbul, Gaziantep ve Kastamonu'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı verilen 34 şüpheliden 28'i gözaltına alınmıştı.



