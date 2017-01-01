Kahramanmaraş'ta hayvan otlatma kavgası: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Büyükyapalak Mahallesi Kayapınar mevkisindeki merada hayvan otlatan Diri ve Soydan aileleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada Cesim ve Zahittin Soydan ile Fahrettin Diri yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cesim Soydan, müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ile polis ekiplerinin, hastane ve olayın yaşandığı mahallede aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.