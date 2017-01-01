Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen hakim gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye mensup oldukları iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, HSYK tarafından örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Düzce'de görevli hakim S.K. hakkında gözaltına kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.