Büyükşehir Gaziantepspor, "kurtuluş maçı"na çıkıyor

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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un başkanı Osman Toprak, yarın sahalarında konuk edecekleri Ümraniyespor'u yenip ligde kalma adına nefes almak istediklerini söyledi.

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde beklenmeyen sonuçlar alarak puan cetvelinde kendilerine yakışmayan bir konumda olduklarını dile getirdi.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın gelişiyle beraber takımın gerçek kimliğine bürünmeye başladığını ifade eden Toprak, yarın sahalarında Ümraniyespor'u konuk edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarınki maç bizim için kurtuluş maçı olabilir. Çünkü puan farklarının çok düştüğü alt sıralarda alınacak her puanın kıymeti var. Biz de bu yüzden Ümraniyespor'u yenip ligde kalma adına nefes almak istiyoruz. Bu konuda taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Taraftarımızla beraber el ele vererek Ümraniyespor maçında gülen taraf olmak için çaba harcayacağız."