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AYDIN (AA) - Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, Kuşadası'nda düzenlenen 4. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'na ilişkin, "Araplar, fuar projesinin aynısını kendi ülkelerinde de istiyor. Türkiye'yi Arap ülkelerinde de tanıtacağız." ifadesini kullandı.

Attar yaptığı açıklamada, Efes Kongre Merkezi'nde 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen 4. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nda 143 Türk firmasının stant açtığını, 22 Arap ülkesinden 600'e yakın iş adamının fuarı ziyaret ettiğini bildirdi.

Fuar kapsamında çok sayıda ikili iş görüşmesi yapıldığını ve iş bağlantıları geliştirildiğini belirten Attar, görüştüğü Arap iş adamlarının Antalya ve İstanbul'dan sonra yeni bir bölgeyi keşfettiklerini söylediklerini aktardı.

Attar, fuar kapsamında düzenlenen Hurma Paneli'nde Arap konuklarının hurmayı Avrupa ülkelerine pazarlama konusunda Türk iş adamlarından destek istediklerini ifade etti.

Arap ülkelerinin Türkiye’den özellikle et, tavuk ve işlenmiş gıda ürünleri talebinin bulunduğunu belirten Attar, şunları kaydetti:

"Araplar fuar projesinin aynısını kendi ülkelerinde de istiyorlar. Türkiye'yi Arap ülkelerinde de tanıtacağız. Benzer fuarlarla daha fazla Türk malını bu coğrafyaya yönlendirmek istiyoruz. Araplar Türk malını istiyorlar. Biz de Türk mallarını en güzel şekilde ortaya koyup paketleyip orada satacağız."

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği Başkanı Tacettin Özden de Arap misafirlerine tarihi ve turistlik yerleri tanıttıklarını bildirdi. Özden, bölgeye yeteri kadar Arap turistin gelmemesinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na bu ülkelerden direkt uçuşların olmamasından kaynaklandığını ifade etti.



