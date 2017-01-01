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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:25

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Elbistan ve Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, kurumlarından ihraç edilen emniyet mensubu bir kişi Afşin'de, 4 kişi de Elbistan ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

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