Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Elbistan ve Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, kurumlarından ihraç edilen emniyet mensubu bir kişi Afşin'de, 4 kişi de Elbistan ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.