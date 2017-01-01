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EDİRNE (AA) - Edirne'de her yıl düzenlenen Kakava Şenlikleri kapsamında boyalı yumurta tokuşturma yarışması yapıldı.

Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan alanda şenliklere katılan turistler, Edirne Belediye Bandosu'nun müzikleriyle oynadı ve eğlendi.

Oynayan turistlere Romanlar da eşlik eşlik etti. Bazı turistler Romanlarla fotoğraf çektirirken, bandonun programını tamamlamasının ardından turistler bandoya 9/8'lik Roman havalarına devam etmeleri yönünde tezahürat yaptı.

Konserin ardından yarışma alanına gelen Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, şenliklere katılan vatandaşlarla boyalı yumurta tokuşturdu.

Gegeoğlu, burada yaptığı konuşmada, turistlerin dünden bu yana Kakava'nın ritüellerini dolu dolu yaşadığını söyledi. Ateşin yakılmasıyla başlayan şenliklerin, bugün sabaha karşı nehir kenarında sürdüğünü anlatan Gegeoğlu, tüm vatandaşların gönüllerince eğlendiğini, dilek dileyip, ateşten atladığını kaydetti.

Çiğdem Gegeoğlu, boyalı yumurta etkinliğinin de Kakava'nın özelliklerinden biri olduğunu ve her yıl bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.