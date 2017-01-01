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Bursaspor'un kuruluşunun 54. yılı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:44

BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, 1 Haziran'da Bursaspor'un kuruluşunun 54. yılını kutlamak amacıyla "Veda-Vefa-Birlik Gecesi" adı altında bir iftar programı düzenlemeye karar verdiklerini açıkladı.

Kültürpark içindeki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sevinç, iftar programını Atatürk Stadı'nda yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Geceye, "Veda- Vefa-Birlik" adını verdiklerini belirten Sevinç, şöyle konuştu:

"Resmi bayramlarda birçok törende Bursalıların ortak paydası olmuş Atatürk Stadyumu'muza bir veda edememiştik. Buradaki 'veda' stada veda olsun istedik. 'Vefa' dedik, bu vefa 1963'te bir avuç insanın bir araya gelip o günkü şartlarda kurduğu Bursaspor'umuzun, kuruluşundan bugüne kurucularımız başta olmak üzere, teknik adam, teknik direktör ve antrenör olarak görev yapmış arkadaşlarımızı, ağabey ve büyüklerimizi yad etmek istedik. Kuruluştan günümüze formamızı ıslatan değerli futbolcularımız, sporcu kardeşlerimizi yad etmek istedik. 'Birlik' dedik, Bursaspor, Bursa'daki tüm dinamikleriyle ne zamanki el ele verdi, başarı geldi. Dolayısıyla armudun sapı üzümün çöpü demeden 'Bursaspor'umuza nasıl faydalı olabiliriz, nasıl bu dinamikleri faaliyete geçirebiliriz?' diye 'Birlik' dedik. 'Düne bugüne ve geleceğe sahip çıkıyoruz.' dedik ve Bursaspor'un nasıl büyük bir aile ve camia olduğunu ortaya koymak için böyle bir yola çıktık."

Sevinç, 1 Haziran'ın kuruluş yıl dönümleri olduğunu hatırlatarak, "54. yılımızda tüm bu dinamikleri 'Veda Vefa Birlik Gecesi'nde buluşmaya davet edip, bir arada olma arzusunu sergilemek istedik." dedi.

Organizasyonun sadece bir iftar yemeğinden ibaret olmadığını vurgulayan Sevinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu organizasyona katkı yapanlara baktığınızda, katılanları gördüğünüzde, bütün ipuçlarını birbirine bağladığınızda bir iftar yemeğinden, bir kuruluş yıl dönümü etkinliğinden çok daha fazlası olduğunu sizler de göreceksiniz. Bu bir silkiniştir, harekete geçmedir. Bu büyüklüğün işaretidir. Bursaspor'un 54 yıldır üzerinde biriktirdiği parmak izlerinin, alın terlerinin bir araya getirildiği büyük bir buluşmadır. Bunun sonrası da vardır. 1 Haziran'da buluşmayı gerçekleştirdikten sonra asıl işimiz başlıyor. O gece meydanda bir araya geleceklerin aklına, fikrine, tecrübesine, çevresine, kabiliyeti ve gücüne bugüne kadar maalesef kimse ihtiyaç duymadı. O nedenle de o dinamikleri harekete geçiremedik. Vefa gecesinde, bütün Türkiye Bursaspor'da nesillerin nasıl el ele verip bir güç oluşturduğunu, Bursaspor'un nasıl güçlü ve kararlı bir şekilde yürüdüğünü görecek. Dolayısıyla bu buluşma hiçbir şahsa, herhangi bir oluşuma değil sadece ve sadece Bursaspor'a adanmış bir hizmettir."


- Ay: "Birlik en önemli unsur"


Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da kendisine bu projeden bahsedildiğinde çok heyecanlandığını söyledi.

Ay, şampiyon oldukları seneden bu yana birlik ve beraberliklerinde bayağı bir azalma olduğuna dikkati çekerek, "Başkanımız 'Veda, vefa ve birlik' dedi. Evet vefa ve veda da çok önemli ama birlik bence şu anda Bursaspor'umuzu daha iyi yerlere getirmek için ihtiyaç duyduğumuz en önemli unsur." ifadelerini kullandı.

Projenin hazırlanmasında destek verenlere teşekkür eden Ay, şunları kaydetti:

"İnşallah bu işten yüzümüzün akıyla çıkacağız ve bütün Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Burada Bursaspor'un kasasından 5 kuruş para çıkmayacak, onu da belirtmek istiyorum. Ben Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İbrahim Burkay'a, belediye başkanımız ve valimize teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiler ve onların da fikirlerini aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber yakında çok güzel şeyler göreceğiz."


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