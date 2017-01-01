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Zonguldak'ta telefonla dolandırıcılık iddiası

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:47

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, telefonla aradığı kişileri kendisini polis olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştığı vatandaşlara kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüphelinin K.O. (25) olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, İstanbul'a gitmek üzere geldiği Zonguldak Terminalinde yakalandı.

Kent merkezi ve Alaplı ilçesinde dolandırdığı kişilerden 77 bin lira, 1 altın bilezik, 2 altın yüzük ve 1 altın küpe aldığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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