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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Cengiztopel Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bulgaristan, Irak, Filistin, Yunanistan, Filipinler, Suriye gibi 15 farklı ülkeden öğrenci katıldı.

Ülkeler arasında kardeşlik köprüleri kurulması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin bu yılki teması "Rengimiz Türkiye, hazırız geleceğe" olarak belirlendi.

Dünyanın dört bir yanından öğrenim görmek için Türkiye'ye gelen öğrenciler, etkinlikte hem kendi kültürlerini tanıtma hem de başka kültürleri tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği (UÖD) Başkanı Rahim Celep, dernek olarak Namık Kemal Üniversitesine kendi tercihleri ile gelen 32 farklı ülkeden öğrencilerle beraber olduklarını söyledi.

Ülkelerinden uzakta, öğrencilerin birlik içinde kendi kültürlerini yaşadıklarını belirten Celep, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimizin dertleri ile dertleşmek için, bir ve beraber olabilmek için böyle bir yapıya gittik. NKÜ'de 32 ülkeden 500'e yakın öğrencimizle birlikte hepsiyle bir kardeş bir aile olduk. Biz UÖD olarak Tekirdağlıların ev sahipliği adına onları misafir etmekten gurur duyuyoruz ve onlarla kardeş olmaktan da gerçekten gururluyuz. Bizleri yalnız bırakmadılar bizlerde onları yalnız bırakmayacağız. Türkiye'nin sevgisini Tekirdağ'ın sevgisini, büyüklüğünü ülkelerine taşıyacaklarına inanıyorum."

Öğrenciler, konuşmaların ardından, açtıkları stantlarda ülkelerine özgü ürün, motif ve oyunları sergiledi.