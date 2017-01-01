10. Uluslararası Öğrenci Buluşması

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KARABÜK (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Rengimiz Türkiye, Hazırız Geleceğe" sloganıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması"nın Safranbolu etabı gerçekleştirildi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan, Yemen, Irak, Suriye ve Filistin gibi 46 ülkeden öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Karabük Valisi Mehmet Aktaş, 2 bine yakın yabancı öğrenciyi misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda çok ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Aktaş, "Bu atılımların en önemlilerinden bir tanesi de şüphesiz eğitim ayağıdır. Ülkemizde eğitim seviyesi ve kalitesi, geçmiş dönemlerle kıyaslanmayacak şekilde çok üst seviyelere çıkarıldı. Her ilimizde en az bir tane olmak üzere yaklaşık 200 tane üniversite kuruldu. Bu üniversitelerden bir tanesi de Karabük Üniversitesi. Oldukça genç bir üniversite, 10 yıllık bir üniversite ama Türkiye'nin en başarılı ve en büyük üniversitelerinden biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Karabük Üniversitesindeki yaklaşık 50 bin öğrenciden, 2 bininin misafir öğrencilerden oluştuğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu misafir öğrencilerimiz tabi ki, burada eğitim yuvasında akademik eğitimlerini alıyorlar ama bence ondan da önemlisi 100 yıllarca dünyaya adaletle nizam vermiş kadim bir medeniyeti, Türk medeniyetini de içinde yaşayarak öğrenme fırsatı buluyorlar. Misafir öğrencilerimizin çok büyük bir ekseriyeti gönül coğrafyası dediğimiz Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan, Kafkaslardan, Balkanlardan Afrika'ya kadar oluşan coğrafyanın daha öncesinde siyasi olarak da bir arada bulunduğumuz toplumların, kardeş milletlerin evlatları. İnşallah buradaki bu geçirdikleri zaman ve aldıkları eğitim bilinciyle Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda da daha önce olduğu gibi yine dünyaya el birliğiyle nizam vereceğiz, adaletle dünyada yeni bir düzen kuracağız Allah'ın izniyle."

Konuşmanın ardından yabancı öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, şiir okudu ve şarkı söyledi.

Daha sonra Vali Aktaş, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy ve diğer katılımcılar açılış kurdelesini kesti.

Vali Aktaş ve beraberindekiler, ülkelerin kültürel, tarihi ile ekonomik değerlerini tanıtıcı stantları gezdi.

Öğrenciler, ülkelerine ait yöresel yiyeceklerden davetlilere ikramda bulundu.