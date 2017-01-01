ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri'de şehitler anısına fidan dikildi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:58
Kayseri'de şehitler anısına fidan dikildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşen 15 asker ile şehitler Yunus İşcan ve Mehmet Alda anısına fidan dikildi.

Erciyes Üniversitesi Bilinçli Gençlik Kulübü danışmanı Nimet Susam, 15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki törende yaptığı açıklamada, öğrencilerin talebi doğrultusunda etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şehitlerin isimlerinin fidanlarda yaşatılacağını belirten Susam, yerleşkeye 60 fidan dikeceklerini, bunlardan 17'sine şehitlerin adını vereceklerini ifade etti.

Şehit Piyade Astsubay Yunus İşcan'ın eşi Özden İşcan ise etraflarında vatan, millet, bayrak, iman ve şehidin ne olduğunu bilen insanların, gençlerin bulunmasının, kendisini son derece duygulandırdığını kaydetti.

Emeği geçenlere ve gençlere teşekkür eden İşcan, şöyle devam etti:

"Artık bayrakta bizim de kanımız var. Bu öyle bir duygu ki geride kalmak zordur, dik durmak, ona sarılıp onunla gitmek isteyip de hala nefes almak çok zordur. Yaşayan bunu daha iyi bilir. Şehitlerimiz kalbimizde yaşıyor. Bu toprak, bu ağaçlar, fidanlar onların kanlarıyla yeşeriyordu, yeşermeye de devam edecek. Bizim de bir fidanımız var. 1,5 yaşında bir evladımız var, Yiğit var. Hiç kimse zannetmesin ki terör Türk'ü bitirecek. Bizim askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz olduğu sürece, böyle bilinçli evlatlarımız, gençlerimiz yetiştiği sürece şehitler ölmeyecek, vatan bölünmeyecek."

İşcan, daha sonra El Bab'da 21 Şubat 2017'de şehit düşen eşi Yunus İşcan ile 26 Eylül 2016'da Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan, arkadaşının nişanlısı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda anısına fidan dikti. İşcan, fidanlara şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu plaketi astı.

Kulüp üyeleri ile TEMA gönüllülerince dikilen fidanlardan 15'inin üzerine de Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşen askerlerin isimlerinin yer aldığı plaketler asıldı.

İLGİLİ HABERLER
'Kalbe Düşünce' programlarında Üstad Necip Fazıl konuşuldu
YEREL

'KALBE DÜŞÜNCE' PROGRAMLARINDA ÜSTAD NECİP FAZIL KONUŞULDU
Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Kayseri'de 'Hıdrellez' coşkusu
YEREL

KAYSERİ'DE 'HIDRELLEZ' COŞKUSU
Kayseri ve El-bab Şehitleri için fidan dikildi
YEREL

KAYSERİ VE EL-BAB ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN DİKİLDİ
Kayseri'de ölümlü trafik kazalarında yüzde 23 oranında düşüş oldu
YEREL

KAYSERİ'DE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 23 ORANINDA DÜŞÜŞ OLDU
Develililer Hıdrellez Şenliği'nde buluşacak
YEREL

DEVELİLİLER HIDRELLEZ ŞENLİĞİ'NDE BULUŞACAK
Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU
Kayserispor'da hedef galibiyet
YEREL

KAYSERİSPOR'DA HEDEF GALİBİYET
Kayseri'de evlendirme vaadiyle gasp iddiası
YEREL

KAYSERİ'DE EVLENDİRME VAADİYLE GASP İDDİASI
İncesu Örenşehir Mahallesinde park açılışı yapıldı
YEREL

İNCESU ÖRENŞEHİR MAHALLESİNDE PARK AÇILIŞI YAPILDI
Erciyes Üniversitesinde 'Afrika Tanıtım Günleri' düzenlendi
YEREL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE 'AFRİKA TANITIM GÜNLERİ' DÜZENLENDİ
Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR BÖLGE OYUNLARI

3 bin TL'lik dolandırıcılıkta 'arıza' çıktı
YEREL

3 BİN TL'LİK DOLANDIRICILIKTA 'ARIZA' ÇIKTI
Özel Olimpiyatlar Türkiye Bölge Oyunları başladı
YEREL

ÖZEL OLİMPİYATLAR TÜRKİYE BÖLGE OYUNLARI BAŞLADI
Başkan Çelik dede oldu
YEREL

BAŞKAN ÇELİK DEDE OLDU
Çin Büyükelçisi Kayseri tarihine hayran kaldı
YEREL

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ KAYSERİ TARİHİNE HAYRAN KALDI
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Dünya El Hijyeni Günü' etkinliği
YEREL

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE 'DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ' ETKİNLİĞİ
FETÖ dershanesi sanıklarına hapis cezası
YEREL

FETÖ DERSHANESİ SANIKLARINA HAPİS CEZASI
Uyuşturucu ticaretine 13 yıl hapis cezası
YEREL

UYUŞTURUCU TİCARETİNE 13 YIL HAPİS CEZASI

Büyükşehir alt geçitlere başlıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ALT GEÇİTLERE BAŞLIYOR
9 kilo esrar ile yakalanan 3 sanığa 13'er yıl hapis
YEREL

9 KİLO ESRAR İLE YAKALANAN 3 SANIĞA 13'ER YIL HAPİS
TÜRK KIZILAYI Kayseri Şubesi CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
YEREL

TÜRK KIZILAYI KAYSERİ ŞUBESİ CHP KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ.
FETÖ'nün dershane yöneticilerine 6'şar yıl hapis
YEREL

FETÖ'NÜN DERSHANE YÖNETİCİLERİNE 6'ŞAR YIL HAPİS
Melikgazi'den İpek Yolu'na Lojistik Merkez
YEREL

MELİKGAZİ'DEN İPEK YOLU'NA LOJİSTİK MERKEZ
EN ÇOK OKUNANLAR
İlk milli mikro gözlem uydusu görücüye çıkıyor
TEKNOLOJİ

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ YENİ GÖZÜ: LAGARİ HASAN ÇELEBİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!