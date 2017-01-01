Kayseri'de şehitler anısına fidan dikildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşen 15 asker ile şehitler Yunus İşcan ve Mehmet Alda anısına fidan dikildi.

Erciyes Üniversitesi Bilinçli Gençlik Kulübü danışmanı Nimet Susam, 15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki törende yaptığı açıklamada, öğrencilerin talebi doğrultusunda etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şehitlerin isimlerinin fidanlarda yaşatılacağını belirten Susam, yerleşkeye 60 fidan dikeceklerini, bunlardan 17'sine şehitlerin adını vereceklerini ifade etti.

Şehit Piyade Astsubay Yunus İşcan'ın eşi Özden İşcan ise etraflarında vatan, millet, bayrak, iman ve şehidin ne olduğunu bilen insanların, gençlerin bulunmasının, kendisini son derece duygulandırdığını kaydetti.

Emeği geçenlere ve gençlere teşekkür eden İşcan, şöyle devam etti:

"Artık bayrakta bizim de kanımız var. Bu öyle bir duygu ki geride kalmak zordur, dik durmak, ona sarılıp onunla gitmek isteyip de hala nefes almak çok zordur. Yaşayan bunu daha iyi bilir. Şehitlerimiz kalbimizde yaşıyor. Bu toprak, bu ağaçlar, fidanlar onların kanlarıyla yeşeriyordu, yeşermeye de devam edecek. Bizim de bir fidanımız var. 1,5 yaşında bir evladımız var, Yiğit var. Hiç kimse zannetmesin ki terör Türk'ü bitirecek. Bizim askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz olduğu sürece, böyle bilinçli evlatlarımız, gençlerimiz yetiştiği sürece şehitler ölmeyecek, vatan bölünmeyecek."

İşcan, daha sonra El Bab'da 21 Şubat 2017'de şehit düşen eşi Yunus İşcan ile 26 Eylül 2016'da Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan, arkadaşının nişanlısı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda anısına fidan dikti. İşcan, fidanlara şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu plaketi astı.

Kulüp üyeleri ile TEMA gönüllülerince dikilen fidanlardan 15'inin üzerine de Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit düşen askerlerin isimlerinin yer aldığı plaketler asıldı.