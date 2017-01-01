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KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite artı 84 kiloda milli sporcu Enes Erkan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde altın madalya için tatamiye çıkan milli sporcu Enes Erkan, İtalyan Marino Simone ile karşı karşıya geldi.

Final müsabakasında rakibine 2-0 yenilen Enes, üçüncü kez Avrupa ikincisi oldu.

Enes, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla Ukraynalı Yaroslav Horuna, Sırp Slobodan Bitevic, Makedon Zharko Arsovski ve Macar Daniel Molnar'ı elemişti.

Final maçının ardından AA muhabirine açıklama yapan Enes, şampiyonaya bir ay kala hazırlanmaya başladığını, altın madalya için elinden geleni yaptığını söyledi.

Elemelerde sağ ayak tarak kemiğimden ciddi bir sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Enes, "O beni inanılmaz derece zorluyor. Dün de erkek takım maçlarında mecbur zorlamak durumunda kaldım. Sargıya aldık ama çok etkiledi. Burada kendi seyircim önünde, kendi evimde Avrupa şampiyonu olmayı çok istiyordum ama ortaya o şampiyona mücadelesini koyamadım. Nasipte ikincilik varmış. Buna da şükürler olsun." ifadelerini kullandı.





- "Hedef 2020 Olimpiyatları"





Enes, "Önümüzdeki hafta İslami Dayanışma Oyunları'nda bunu telafi etmeye çalışacağım. Yarın erkek takım kumite final maçımız var, inşallah onda da şampiyonluğu hedefliyoruz. İnşallah burada diğer arkadaşlarım altın madalya için savaşacaklar. Bizlerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha önce sporu bırakma kararı aldığını ve 6 ay ara verdikten sonra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın desteği, kendisinin de olimpiyat şampiyonu olma istediği sonucu geri döndüğünü anlatan Enes, "İnşallah hedefimiz 2020 Olimpiyatları, orada şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Erkekler kumite artı 84 kiloda sıralama şöyle:

1. Marino Simone (İtalya)

2. Enes Erkan (Türkiye)

3. Slobodan Bitevic (Sırbistan)

Shahin Atamoz (Azerbaycan)