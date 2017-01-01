Gaziantep'te ''yağlı köfte'' yarışması

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen geleneksel "yağlı köfte'' yarışmasında kadınlar hünerlerini sergiledi.

Şahinbey Belediyesince baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Kavaklık Parkı'nda düzenlenen yarışmada, önceden hazırlanan köftelik malzemeler 24 kadın yarışmacıya verildi.

Kadınlar, ''başla'' anonsunun ardından, yarım saatte en iyi köfteyi yapmak için yarıştı. Yarışmacılar, daha sonra hazırladıkları köfteleri jüriye servis etti.

Yarışma sonucunda Nimet Parlak birinci seçilirken, Sülbiye Tandoğaç ikinci, Ayşe Sayar ise üçüncü oldu.

Dereceye girenler, altın, takı sandığı ve kitap setiyle ödüllendirildi. Yarışmada, tüm katılımcılara ''köfte leğeni'' hediye edildi.

Yarışmacılardan Esra Şenel, köfteyi çok sevdiğini belirterek, "Bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahiptir köfte. Gelen her misafire mutlaka servis ederiz. Bu yarışmanın düzenlenmesi gelecek kuşaklar açısından çok önemlidir. Yarışmaya çok müracaat olduğunu biliyorum bu çok güzel bir şey." diye konuştu.

Etkinlik, konserle devam etti.