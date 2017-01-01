Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

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ADANA (AA) - Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana ve Osmaniye kent genelinde, Kahramanmaraş'ın ise Andırın, Göksun ve Afşin ilçelerinde sağanağın etkili olması bekleniyor.

Yer yer çok kuvvetli olacak yağışların, gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar ve yetkililerin, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.