Jandarma, polis ve zabıtadan sürücülere şeker ikramı

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BATMAN (AA) - Batman'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla jandarma, polis ve zabıta ekipleri, sürücülere şeker ikram etti.

Batman Jandarma Trafik, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi, Belediye Trafik Zabıta ekipleri ile Türkiye Şoförler Cemiyeti tarafından Batman-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında etkinlik düzenlendi.

Araçları durduran ekipler, sürücülere şeker ikramında bulundu, trafik konulu broşür, balon ve peçete hediye etti.

Sürücüler, "Uygulama var diye durdurulduğumuzu sandık ancak şekerle karşılandık. Bu gibi uygulamaların sürmesini istiyoruz." diyerek, ekiplere teşekkür etti.

Başpolis Yasin Aksoy, yaptığı açıklamada, benzeri uygulamaların süreceğini belirterek, Türkiye'de her yıl binlerce insanın trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybettiğini, kazalara kural ihlallerinin sebep olduğunu söyledi.