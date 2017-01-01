BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay:

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, istihdam seferberliği kapsamında hizmete açtıkları istihdam bürolarının şu ana kadar 250 firmayı ziyaret ettiğini, bu ziyaretlerde binden fazla mavi ve beyaz yaka çalışan talebi alındığını bildirdi.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, oda olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan istihdam seferberliğine destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

BTSO hizmet binası, BTSO DOSAB Yerleşkesi, Barakfakih ve BTSO Altıparmak temsilcilik binasında hizmete açılan istihdam bürolarının firmalardan istihdam talebi alarak, işçi ve işveren arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Burkay, "İstihdam bürolarının uzmanları, sanayi bölgelerindeki şirketleri ziyaret ediyor, firma yöneticilerine devletin sunduğu teşvikleri anlatıyor. Uzmanlar, merak edilen birçok soruya cevap veriyor ve firma yöneticilerinden istihdam etmeyi planladıkları çalışanlar konusunda da talep topluyor." ifadesini kullandı.

İstihdama destek veren her firmanın Türkiye'nin kalkınma ve büyüme yolculuğuna güç kattığını vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Seferberlik ruhuyla yıl sonuna kadar iş dünyası temsilcilerinin gayreti ve özverisi sayesinde ilave 80 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Bursa'da yılın ilk 3 ayında 19 bin yeni istihdam sağlandı. BTSO olarak iş arayan ile işvereni aynı platformda buluşturan istihdam büroları, istihdam seferberliğine güç katıyor. İŞKUR ile birlikte kurduğumuz istihdam büroları ile hem şirketlerimize teşvikleri anlatıyoruz hem de firmalarına personel almalarını sağlıyoruz. İstihdam büroları uzmanları tarafından şimdiye kadar 250 firma ziyaret edildi ve binden fazla mavi ve beyaz yaka çalışan talebi alındı. Merkezlerimiz, her gün çok sayıda firmayı ziyaret ederek, istihdam taleplerini alıyor. 'Zaferin cephanesi üretimdir' anlayışıyla Türkiye'yi gelecek hedeflerine koşar adım ilerleyen bir ülke haline getirmek için istihdam seferberliğine devam edeceğiz. İş dünyası olarak ülkemizin geleceği için daha çok çalışarak üretecek ve daha çok istihdam sağlayacağız."