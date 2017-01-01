Sınırda kurdukları çadırlarda ülkelerine dönmeyi bekliyorlar

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ŞANLIURFA (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sığınan Suriyeliler, sınıra yakın bölgede kurdukları çadırlarda evlerine dönmenin hayaliyle yaşıyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK, işgal ettiği toprakların asıl sahipleri Arap ve Türkmenleri baskı ve tehditle göçe zorlayarak bölgenin demografik yapısını değiştirmenin hesaplarını yapıyor.

Daha önce DEAŞ'ın kontrolündeki Tel Abyad ilçesini çatışmadan teslim alan PYD/PKK, bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırmak için tehcir politikasıyla kendilerine itaat etmeyen Türkmen ve Arapların evlerini ve topraklarını ellerinden alarak Türkiye'ye gitmeye zorladı.

Sınır ilçesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeliler, özellikle PYD/PKK'nın kontrolündeki toprakları terk edeceği günün özlemini kuruyor.

Akçakale ilçesinde sınıra yakın kendi imkanlarıyla kurduğu çadırda yaşayan Hıdır Mahmut, atalarından kendilerine miras olarak kalan toprakların terör örgütlerince işgal edilmesine çok üzüldüklerini söyledi.

Suriye'nin Haseke kentindeki çatışmalarda 2 oğlunu ve gelinini kaybedince ailesinin diğer fertleriyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldıklarını anlatan Mahmut, şöyle konuştu:

"Terör örgütleri PKK/PYD, DEAŞ ve Esed rejiminin baskı ve zulümleri nedeniyle milyonlarca Suriyeli, Türkiye başta olmak üzere ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Sadece yaşlı ve iş yapmayacak durumdaki bazı insanlar orada kaldı. Terör örgütleri arazilerimizi ve topraklarımızı zorla alarak, bizi göçe zorladı. Rejim ve diğer terör örgütleri başka ülkelerden insanlar getirerek bize karşı savaştırıyor. Allah nasip ederse ve tüm terör örgütleri temizlenirse, koşa koşa ülkemize döneriz. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkından razı olsun."

Abdullah Kadab da yaklaşık 3 yıl önce evlerini, topraklarını ve bazı sevdiklerini geride bırakarak güvenli ve dost ülke Türkiye'ye göç ettiklerini söyledi.

Suriyeliler olarak ülkelerinin bölünmesini asla istemediklerini anlatan Kadab, hiç bir terör örgütünü de ülkelerinde istemediklerini dile getirdi.

Terör örgütlerinin gitmesi durumunda Suriye'de huzurun geleceğine inandığını aktaran Abdullah Kadab, "Suriye'nin bir bütün olarak kalmasını istiyoruz. Asla parçalanmasına gönlümüz razı değil. Hiç bir terör örgütünü ülkemizde istemiyoruz. Terör örgütlerinin hesapları elbet tutmayacak. Oralar bizim ülkemiz, bizim toprağımız, Suriye ile ilgisi olmayan insanların gelip yerimizi işgal etmelerine seyirci kalmayacağız. İnşallah zor günlerimizde bizlere sahip çıkan Türkiye ve büyük lider Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi de bu zalimlerin elinden kurtarır." diye konuştu.