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Edirne'de FETÖ soruşturması

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:22

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, hakim ve savcı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye mensup oldukları iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinde görevli hakim İ.Z ile Edirne Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı M.A.İ'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada kullandıkları bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.

Hakim İ.Z ve savcı M.A.İ, soruşturma dosyası kapsamında İstanbul'a gönderildi.


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