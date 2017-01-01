Köy okulu öğrencileri ilk kez denizi gördü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy okullarında öğrenim gören çocuklar, düzenlenen organizasyonla geldikleri ilçe merkezinde ilk kez denizi gördü.

İnebolu Kaymakamlığınca Akgüney, Korupınar, Şeyhömer ve Yukarı köylerinde öğrenim gören 100 ilkokul öğrencisi için gezi programı düzenledi.

Öğrenciler, köylerinden alındıktan sonra İnebolu Öğretmenevi'nde kahvaltı yaptı. Daha sonra İnebolu Limanı'nda demirli bulunan Sahil Güvenlik gemisini ziyaret eden çocuklardan büyük çoğunluğu, ilk kez denizi görmenin heyecanını yaşadı.

Gemiye gruplar halinde alınan öğrencilere, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy da eşlik etti. Öğrencilere geminin özellikleri ve silahlarla ilgili bilgi verildi.

Daha sonra Türk Ocağı binasını gezdirilen öğrencilere, İnebolu Belediye Sineması'nda animasyon filmi de izletildi.



Kaymakam Atasoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerdeki ilkokul öğrencilerine yönelik kahvaltı ve gezi programının ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Köylerdeki 100 öğrenciyi ilçe merkezine minibüslerle getirdiklerini belirten Atasoy, "Öğrencilerimizden kimisi ilçe merkezine bile hiç gelmemiş. Kimisi de sadece hastane ya da başka bir ihtiyaç için gelmiş. Çocuklarımızın çoğu denizi de hiç görmemiş." dedi.

Meslek hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşadığını dile getiren Atasoy, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar bir balonla bile mutlu olabiliyor. Onların yüzündeki gülücükler bize yetiyor. Sabah erkenden kalkıp buraya gelmek için hazırlanmışlar. Anneleri onlara en güzel kıyafetleri giydirmiş. İçlerinde mutluluk ve heyecan var. İlçeye daha önce kahvaltı ya da zevk için, keyif için gelmemişler. Biz sadece şu anda onlara bu zevki, bu keyfi tattırıyoruz. Yüzleri gülsün istiyoruz."