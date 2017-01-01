KONYA (AA) - Konya'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ve Selçuklu Belediyesince düzenlenen "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" ekinlikleri başladı.
Kılıçarslan Meydanı'ndaki açılış programında, Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerinde eğitim gören yabancı öğrenciler, stantlarda yöresel yemekleri, kıyafet, bayrak ve haritalarıyla ülkelerini tanıttı.
Filistin, Suriye, Irak, Gambiya, Fas, Kazakistan, Yunanistan, Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden gelen öğrencilerin, kurulan platformda sunduğu geleneksel dans gösterileri dikkati çekti.
Organizasyonun Konya'daki ayağını yürüten İkidoğu İkibatı Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Büşra Güçlüöver, çeşitli ülkelerden gelen öğrencilere, kültürlerini tanıtabilmeleri için yardımcı olduklarını söyledi.
Yabancı öğrencilere misafirperverlik gösterdiklerini anlatan Güçlüöver, "Türk kültürünü ve yemeklerimizi tanıtabilmek için düzenlediğimiz programlara onları çağırıyoruz." dedi.
Hindistan'dan gelerek Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim gören Lutfhy Ramiz (24) de kültürlerini ve ülkelerini tanıtmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Ramiz, çok sevdiği Türkiye'de okumanın bir fırsat olduğunu belirtti.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlik, yarın sona erecek.