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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:42

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, haklarında açığa alınmaları kararı bulunan 9 polis memuru gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa'daki emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, açığa alınan polis memurlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 polis memuru gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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