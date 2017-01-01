Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Servet Keskin yönetimindeki 63 S 1061 plakalı minibüs, Ereğli-Adana karayolu Aksaray makasında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Keskin ile araçtaki Mahmut, Zehra, Mehmet, Abdullah, Ayşe, Emine, Kadir, İsa, Sabiha, Fatma, Sara ve İbo Bükülmez ambulanslarla Ereğli ve Niğde'deki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın, işçilerin Şanlıurfa'dan çalışmak için Konya'ya gelirken yaşandığı öğrenildi.