Beyin cerrahları Amasra'da buluştu

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BARTIN (AA) - Türk Nöroşirurji Derneği üyesi beyin cerrahları, Amasra’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda, özel ve devlet üniversiteleri tıp fakültelerinden 60 beyin cerrahı profesör, mesleki deneyimlerini paylaştı, tıp alanındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Preferik Sinir Cerrahisi Grubu Başkanı Prof. Dr. Kadir Tokil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin birçok ilinden beyin cerrahlarının Amasra’da bir araya geldiğini belirtti.

Tokil, beyin cerrahisinde omurilik, omurga ve sinir cerrahisiyle ilgili sorunları ve güncel ameliyatta karşılaşılan tecrübeleri konuşma ve görüşlerini paylaşma imkanı bulduklarını vurguladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Tıp Fakültesi ev sahipliğindeki toplantıya üst kıdem hocaların yanı sıra genç meslektaşlarının da katıldığını anlatan Tokil, "Meslektaşlarımızla burada güncel sorunların algoritmalarını çizme imkanı buluyoruz. Özellikle üst ve orta kıdem hocalarımızla genç meslektaşlarımıza ameliyatların komplikasyonlarını nasıl yöneteceklerini anlattık. Her hastalıkta kısa kısa bilgiler vererek, onların yetişmelerine katkıda bulunduk." ifadesini kullandı.

BEÜN Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kalaycı da toplantıda özellikle cerrahi müdahalelerde karşılaşılabilecek her türlü olgu karşısında izlenebilecek en doğru yolların tartışıldığını ve bunun da genç doktorlara yön vereceğini belirtti.