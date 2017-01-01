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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:50
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı

DENİZLİ (AA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Bağımlılıkla mücadele çok zor bir konu, yerel yönetimler olarak mutlaka bu mücadelede yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 26. Olağan Meclis Toplantısı, Denizli Karahayıt'taki bir otelde yapıldı.

Altepe, burada yaptığı konuşmada, yeni üyelerin katılımıyla birliğin üye sayısının 67'ye ulaştığını, 2020 için 60 olarak belirledikleri hedefi aştıklarını söyledi.

Belediyeler olarak madde bağımlılığıyla mücadele konusunda aktif rol almak istediklerini dile getiren Altepe, Bursa'da Gençlik ve Aile Destek Merkezi çatısı altında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altepe, şunları kaydetti:

"Nerede bir sıkıntı varsa o mahallede etkin olan dernek, sivil toplum kuruluşları, kurumlarla birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi, dünyamızı, gençlerimizi saran bu büyük tehlikeye karşı büyük bir mücadele içindeyiz. Bursa merkeze 25 kilometre uzaklıkta Gemlik ilçemizde yataklı bir merkezi hizmete açmak için çalışıyoruz. Bağımlılıkla mücadele çok zor bir konu ve süreklilik gerektiren bir mücadele. Yerel yönetimler olarak mutlaka bu mücadelede yer almamız gerektiğini düşünüyoruz."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da sağlık turizmini şehrin sosyal ve politik gündeminde üst sıralara çıkarma hedefinde olduklarını belirtti.

Vali Ahmet Altıparmak ise termal turizm yatırımlarında kamunun da inisiyatif alması, vergi geliri getirecek alanlarda bu yatırımlardan kaçınılmaması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, Balıkesir Burhaniye, Kocaeli Körfez ve Antalya Gazipaşa belediyelerinin üyelik başvuruları kabul edildi.

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